Torneo under 10 ad Agrigento, Di Mauro fa sua anche la finale: successo meritato

Gela. Trionfo per il piccolo William Di Mauro nel torneo Under 10 disputatosi ad Agrigento nell’ultimo weekend. Il piccolo gelese, appartenente al circolo Eschilo Tennis Club e allievo del maestro Raffaele Giudice, ha battuto tutti gli avversari che ha affrontato con merito, piazzandosi al primo posto. In finale, William è andato molto vicino alla sconfitta, cedendo nel primo set per 2-6 ma recuperando poi nel secondo, dimostrando una grande forza mentale.