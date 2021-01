Torre di Manfria, sindaco ha incontrato proprietari: “C’è volontà di vendere al Comune”

“E’ stato un confronto ricco di spunti – ha spiegato il sindaco Lucio Greco – nel corso del quale abbiamo stabilito anche una bozza di cronoprogramma fino alla fine di febbraio. Nel frattempo, continuano gli incontri con imprese, associazioni e privati cittadini – dice Greco – che hanno dichiarato di volerci sostenere in questa avventura. Lo ricordiamo, è stata anche avviata una raccolta fondi alla quale tutti possono aderire, anche solo donando un euro. Comprendo che il periodo è estremamente difficile e che la nostra attenzione è tutta concentrata su altro, nello specifico sull’emergenza sanitaria, ma il momento per acquistare la Torre è adesso, non ce ne sarà un altro in futuro”.