“Torre Manfria simbolo città pronti a riqualificarla”, Greco: “Nel Pd c’è chi difende interessi privati”

Gela. Come avevamo già riportato, il sindaco Lucio Greco ha attivato tutti i canali istituzionali per esercitare il diritto di prelazione e fare in modo che l’ente comunale possa acquisire la Torre di Manfria, ad oggi al centro di un’operazione tra privati. La linea non cambia e l’avvocato si rifà a quanto consente la normativa in materia. “La legge dà la possibilità agli enti pubblici di esercitare il diritto di prelazione. Non è un caso, in quanto implicitamente si attribuisce un diritto di preferenza all’ente pubblico, considerato come portatore di interessi superiori. Sono stati quindi interessi generali e non sicuramente personali a spingermi nel prendere questa posizione. Il percorso è iniziato anni fa – dice – ancor prima della pandemia, quando si era in presenza solo di un preliminare di vendita. Per esercitare il diritto di prelazione occorreva però un rogito. Il 4 maggio la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta ha comunicato a questa amministrazione l’atto di compravendita della Torre di Manfria ad un privato. Per questo ho provato a coinvolgere associazioni, cittadini e consiglio comunale, i quali mi hanno incoraggiato ad andare avanti in questa direzione. Da tutti ho ricevuto un segnale chiaro, quello di considerare la Torre di Manfria un simbolo della città e di evitare che vada a finire nelle mani di un privato. D’altronde ciò che si è verificato per molte altre strutture e in diverse parti della nazione incoraggiano e danno forza alla nostra scelta. Illuminante, a tal proposito, è la nota del Fai con la quale si considera scandaloso e inaccettabile come un bene di così grande rilevanza storica e paesaggistica, possa finire in mano a dei privati”.