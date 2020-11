Toscana e Campania zone rosse, arancioni Marche, Friuli, Emilia

ROMA (ITALPRESS) – Cambia la mappa dell’Italia del Covid e alcune regioni finiscono, sotto il peso dei numeri del contagio, per cambiare colore. Campania e Toscana finiscono in zona rossa, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche si colorano di arancione. I dati forniti dalle regioni preoccupano, e l’Istituto superiore della Sanità, a cui è affidato il monitoraggio, esprime da un lato cauto ottimismo su alcuni territori, dall’altro invece non nasconde preoccupazione per altre aree del Paese. Le misure avranno una durata di almeno 15 giorni e prevedono il divieto di spostamento sia con mezzi privati che pubblici all’interno del territorio, salvo che per comprovate esigenze: dunque per lavoro, studio e salute. La chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Mentre restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.(ITALPRESS)