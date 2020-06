“Totale confusione su sosta per residenti centro”, comitato chiede confronto urgente

Gela. “C’è la più totale confusione”. I componenti del Comitato centro storico non nascondono di trovarsi in forti difficoltà per ottenere il rilascio dei contrassegni per il parcheggio residenti. “Dopo la delibera di giunta dello scorso 26 maggio – dicono il presidente Giuseppe Filetti e il vice Giulio Cordaro – non si capisce chi debba rilasciare il contrassegno, la polizia municipale oppure la Ghelas? In favore di chi bisogna effettuare il versamento e quali sono i tempi di rilascio?”. Con la ripresa del servizio di sosta a pagamento, ma in assenza del nuovo regolamento, tutto sembra piuttosto confuso.