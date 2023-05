Totò Sauna: un grande esempio di vita

Gela – Ricco di umanità, sensibile, innamorato della sua famiglia, amante del suo lavoro, della sua città, dello sport e delle sue passioni. Totò Sauna è stato ed è un grande uomo, un grande esempio di vita. Persona umile, sincera, che non le mandava mai a dire. Era solito dire a chi scrive: “Peppe, io devo dire sempre la verità, bella o brutta che sia.” Totò era così, sempre con il sorriso, sempre ad incoraggiare gli altri, sempre disponibile, senza dire mai di no. Non è facile scrivere di qualcuno a cui vuoi tanto bene e che è andato via. Queste sono state le parole che ci siamo scambiate, prima che lui partisse per iniziare le cure al male che lo aveva colpito: ” Peppe, Dio mi ha amato veramente, ho una moglie stupenda, due figlie che amo profondamente e fra un po’ diventerò pure nonno, grazie a mia figlia Saretta. Mi ha dato tanto amore e loro sono la testimonianza concreta, cosa potrei pretendere di più? Il paradiso, Peppe. Spero che il Signore mi accolga.”

‘ Totò, ma stai tranquillo, ancora c’è tempo.’

“Peppu, vado a fare la spesa, altrimenti mia moglie Pia mi rimprovera” – ridendo. ‘Totò ci sentiamo.’ “Se non ci sentiamo, ci vediamo in Paradiso. Ti voglio bene amico mio. “

Totò è stato non solo un grande giornalista che ha accompagnato la vita di tante generazioni con le sue radiocronache o con i suoi programmi in TV. Abbiamo lavorato assieme, fianco a fianco, per tanti anni, per la radio, la TV e la carta stampata, sempre insieme. Totò è stato anche un grande educatore. Era innamorato del compito, che sentiva come suo, di educare i bambini ed i ragazzi all’educazione stradale. Ci teneva tanto perché lui lo faceva anche per una promessa fatta ad un altro grande uomo che era Rocco Goldini, ispettore di Polizia Municipale, come Totò. Totò diceva sempre: “Io getto il seme, poi, eventualmente, se Dio mi dà la grazia, vedrò i frutti. Intanto, il mio compito è quello di seminare.”