Touchpoint Awards Strategy, a MV Line il Grand Award per “Gli Esperti”

MILANO (ITALPRESS) – La campagna “Gli Esperti”, realizzata da Micidial per MV Line, si è aggiudicata l’edizione 2024 dei Touchpoint Awards Strategy, il premio di Oltre La Media Group che celebra il Brand Positioning e le Strategie di Comunicazione più innovative ed efficaci.L’incoronazione, accompagnata dall’assegnazione dell’iconico trofeo disegnato dal Maestro Ugo Nespolo, si è svolta a Milano, nella cornice di Fabbrica di Lampadine. La serata ha visto sfilare sul palco i protagonisti di 16 progetti vincitori di un premio di categoria, rappresentativi delle eccellenze del panorama della comunicazione italiana, oltre all’assegnazione di tre Menzioni Speciali da parte della giuria. Le campagne sono state selezionate da una giuria “Creativity & Business”, presieduta da Alberto Dal Sasso, Managing Partner di adjinn e Past President IAA – International Advertising Association. A decretare il vincitore assoluto il pubblico, presente in sala e collegato in streaming, che ha potuto esprimere la propria preferenza fra i 16 progetti che hanno trionfato nelle singole categorie.La cerimonia, condotta dalla giornalista Paola Cambiaghi, ha offerto non solo momenti di celebrazione, ma anche un’occasione per riflettere sulle nuove frontiere del Brand Positioning e sulla centralità della strategia nella costruzione di relazioni solide tra i brand e i loro consumatori.Dalla sua origine, il riconoscimento di Oltre La Media Group si conferma un premio di riferimento per il comparto, con una vocazione sempre più internazionale e un’attenzione particolare alle strategie che segnano il futuro della comunicazione.Anche nel 2024, i progetti vincitori dei premi di categoria hanno gareggiato per il prestigioso Touchpoint New York Festivals Award, assegnato dall’organizzazione dell’omonima manifestazione internazionale.Il riconoscimento “Gold” e l’iconico trofeo del New York Festivals sono stati assegnati a Kiwi, Part of Uniting Group, per la campagna “Natale è Per Sempre” realizzata per iliad.Il “Silver” è andato a GB22 per “Limit.e”, la campagna ideata per Pulsee Luce e Gas, mentre il “Bronze” è stato attribuito a MV Line per la campagna “Gli Esperti”, firmata Micidial.I Touchpoint Awards Strategy 2024 si sono svolti con la collaborazione di New York Festivals, IAA Italy Chapter, Fabbrica di Lampadine e Ital Communications (Press office e media relations). Supporting Partner: Paprika Software e Neurons.La cerimonia è stata seguita in diretta streaming su OltreLaMedia.tv, ampliando il suo pubblico e confermando l’importanza dell’evento nel panorama internazionale.In apertura di serata, Touchpoint ha assegnato due riconoscimenti speciali, riflettendo la missione del suo ecosistema editoriale: creare un luogo dove la creatività incontra l’ingegno per generare nuove idee e crescere insieme.Questi premi, momenti di grande rilievo della cerimonia, sono stati pensati per celebrare chi ha saputo distinguersi per visione e capacità di trasformare idee innovative in risultati concreti, lasciando un segno significativo nel proprio ambito.Questi premi speciali, momenti di grande rilievo della cerimonia, sono stati pensati per celebrare chi ha saputo distinguersi per visione e capacità di trasformare idee innovative in risultati concreti, lasciando un segno significativo nel loro ambito.Il Premio Touchpoint “grandi storie italiane” è andato alla Guardia di Finanza per le attività legate alle celebrazioni del 250° anniversario di fondazione del corpoMotivazione: “Per l’eccezionale cura e attenzione con cui la Guardia di Finanza ha organizzato le celebrazioni del 250° anniversario di fondazione, un traguardo di grande rilevanza storica e simbolica. Grazie alle tante iniziative messe in campo e a una campagna di comunicazione moderna ed efficace, questo importante compleanno è diventato un’occasione memorabile per accendere i riflettori non solo sul passato glorioso del Corpo, ma anche su quei valori di legalità, sicurezza economico-finanziaria e servizio alla comunità che, oggi come ieri, lo contraddistinguono. Gli eventi solenni, sportivi, educativi e culturali che si sono succeduti nel corso del 2024 hanno contribuito a rafforzare il legame con i cittadini, consolidando anche il senso di appartenenza. La campagna di comunicazione ha trasmesso questi valori in modo chiaro e coinvolgente, proiettando il Corpo verso nuove sfide con spirito di innovazione e dedizione”.Premio Touchpoint “Informazione & impatto sociale” a Italia Oggi e Ital Communications per l’indagine sulla qualità della vita nelle province italiane 2024.Motivazione: “Per l’eccellente lavoro di analisi e comunicazione svolto da ItaliaOggi e Ital Communications nell’ambito dell’Indagine sulla Qualità della Vita 2024. Grazie a una metodologia rigorosa e alla capacità di trasformare dati complessi in informazioni accessibili, l’indagine ha offerto una visione dettagliata del benessere socioeconomico delle province italiane. L’accuratezza scientifica e l’impatto mediatico dello studio hanno stimolato un dibattito costruttivo sulle politiche pubbliche, contribuendo al miglioramento delle condizioni di vita in tutto il Paese. L’innovativa strategia di comunicazione rende lo studio una risorsa indispensabile per cittadini, amministrazioni e decisori politici”.Quest’anno, Touchpoint ha introdotto il Premio Speciale Neurons, assegnato, fra tutti i progetti iscritti all’edizione 2024, da Neurons, azienda danese leader nell’applicazione dell’intelligenza artificiale per analizzare e prevedere l’attenzione, la comprensione, l’emozione e il ricordo di una campagna di comunicazione.Motivazione: “La sua capacità di mantenere il coinvolgimento mentre presenta un viaggio dinamico e creativo la rende un pezzo eccezionale di comunicazione di marketing, trasformando una semplice narrazione sulla produzione di caramelle in un’esperienza emotivamente coinvolgente, costruendo efficacemente una connessione con il marchio, trasmettendo un messaggio memorabile sull’identità unica del marchio. Il premio Speciale Neurons per la miglior performance di attenzione, emozione, conoscenza e memoria va a “Fabbrica della Felicità”: azienda Pastiglie Leone, agenzia RED Robiglio & Dematteis e casa di produzione Haibun.Nel corso della cerimonia è stato assegnato il Matchpoint Award, un riconoscimento che ha visto concorrere i tre progetti vincitori dei Touchpoint Awards Identity, Engagement e Strategy 2023. Grazie alla collaborazione con le università IULM, LUMSA e La Sapienza, una giuria “super partes” – giovane e indipendente – formata da studenti di marketing e comunicazione ha valutato quale delle case history in competizione abbia segnato il punto decisivo, il “matchpoint”, che meglio rappresenta il concetto di “creativity & business”. Ad aggiudicarsi il premio è stato il progetto “Marco Mengoni Haptic Experience”, realizzato da NEWU per Amazon Music Italy.Tutta la cerimonia di premiazione è ora disponibile sulla piattaforma video OltreLaMedia.tv.-foto ufficio stampa Ital Communications-(ITALPRESS).