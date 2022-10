Tra i pro-Greco arrivano i lombardiani: Iaglietti, Caci e Guastella aderiscono all’Mpa

Gela. Una parte consistente dei civici si sposta tra le fila dell’Mpa, che entra ufficialmente nella maggioranza del sindaco Lucio Greco. Al partito fondato dall’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo hanno scelto di aderire i consiglieri comunali Diego Iaglietti (della lista “Gela città normale”) e gli esponenti di “Impegno Comune” Valeria Cacia e Giuseppe Guastella. Alle regionali, i tre esponenti pro-Greco hanno sostenuto proprio la candidatura autonomista del medico Rosario Caci e ora danno continuità alla scelta. Il fronte civico, così, si riduce drasticamente, almeno in maggioranza. A rimanere fuori dai partiti, allo stato, sono gli esponenti di “Una Buona Idea” e l’indipendente Luigi Di Dio, oltre ai consiglieri di “Un’Altra Gela”, il gruppo politico più vicino al sindaco Lucio Greco, che ha comunque scelto di sostenere candidature di centrodestra, a cominciare da quella dell’attuale presidente della Regione Renato Schifani. I tre neo esponenti autonomisti hanno partecipato a riunioni dei quadri regionali del partito. La loro adesione è ufficiale. “Dopo il risultato regionale maturato nel corso delle elezioni regionali, 6,8% con 127 mila voti, quattro deputati eletti, cui si potrebbe aggiungere il quinto ancora in dubbio a Messina, il Movimento per l’Autonomia avvia la fase di preparazione dei nuovi congressi, partendo da due importanti appuntamenti di confronto che si sono svolti per la prima volta nella storia del movimento in modalità online. Nel corso delle riunioni – riporta una nota – in remoto dei quadri dirigenti siciliani, con deputati regionali, sindaci, consiglieri comunali e riferimenti locali, dove ad aprire i lavori sono stati l’ex presidente della Regione siciliana e fondatore del movimento, Raffaele Lombardo, con gli interventi, fra gli altri, anche dei quattro deputati regionali, Roberto Di Mauro, già vicepresidente Vicario dell’Ars, Giuseppe Carta, sindaco di Melilli, Giuseppe Castiglione, presidente del consiglio comunale di Catania, e Giuseppe Lombardo, già assessore alla famiglia del Comune di Catania. A seguire l’incontro, sempre in remoto, i quadri dirigenziali, compresi sindaci e consiglieri comunali”.