“Tra Pd e Di Stefano rapporto totalizzante”, Di Cristina: “Mai messo in discussione il progetto per la città”

Gela. Ieri, ha ottenuto l’ufficializzazione, con la firma del sindaco Di Stefano, di nuove deleghe che si aggiungono a quelle che gli sono già state assegnate. L’assessore dem Peppe Di Cristina, tra gli altri temi impellenti, si occuperà di istruzione e dell’eterno porto rifugio, ancora in condizioni di piena emergenza. E’ la conferma, qualora ce ne fosse stato bisogno, che il “Pd è centrale nel progetto amministrativo”, sottolinea proprio Di Cristina. Nonostante la sua lunga esperienza politica che lo ha portato nella direzione nazionale del Pd, l’ex segretario cittadino e provinciale del partito è alla sua prima volta amministrativa. Insieme al neo vicesindaco Giuseppe Fava, rappresenta il gruppo democratico nel governo della città. Tiene soprattutto a sfatare qualsiasi immagine di distanza dal sindaco. “Il rapporto tra il Pd e il sindaco è totalizzante – sottolinea – probabilmente, qualcuno vorrebbe far passare un messaggio sbagliato, costruendo un clima di odio che non esiste nella maggioranza e nella nostra giunta. Anzi, come Pd pensiamo che il sindaco Di Stefano possa essere il candidato migliore per le elezioni provinciali e va messo nelle condizioni, se dovesse accettare, di costruire una coalizione più larga possibile e coerente”. Per l’assessore Di Cristina, l’attuale amministrazione comunale si è insediata, lo scorso anno, prendendo in carico una condizione estremamente difficile, resa ancor più complessa dal dissesto. “In poco più di sei mesi – continua – la nostra amministrazione è riuscita a ricostruire rapporti istituzionali, a ogni livello, a Roma così come a Palermo. Stiamo amministrando tra tante difficoltà, in attesa di arrivare al bilancio che è sempre più importante. Come Pd stiamo sostenendo ogni sforzo, con tutti i nostri riferimenti. Anche quando c’è stato qualche dubbio da parte nostra, non ci siamo mai tirati indietro né messo in discussione il rapporto politico e amministrativo con il sindaco e con la coalizione. Il Pd, in pochi mesi, ha portato in città esponenti nazionali e regionali di primo piano, che si sono messi a disposizione del progetto”. Con le nuove deleghe che gli sono state affidate, Di Cristina si prepara da subito ad avviare contatti costanti con le strutture scolastiche cittadine e inoltre ha da tempo interlocuzioni per il porto rifugio.