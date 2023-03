Tra reale e surreale, in un volume i vent’anni dell’opera di Savatta

Gela. Un libro che racchiude vent’anni di opere è l’ultima fatica di Francesco Savatta, artista gelese. Stampato a giugno 2022 il libro raccoglie 132 opere a matita su carta e alcuni oli. “È un traguardo importante da cui posso ripartire e creare anche del nuovo – spiega Savatta – faccio tesoro del mio passato e delle mie opere ma continuo a guardare avanti. A breve spero infatti di poter realizzare una mostra per celebrare il lavoro svolto in questi anni”.

In copertina, l’opera “Fragilità” che nel 2016 vinse il premio nazionale di pittura “Basilio Cascella”, disegno a matita su carta cm 60×40. Un’opera in cui l’autore si rivede particolarmente, che ricorda un periodo particolare della sua vita.