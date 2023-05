“Tra Srr e Impianti c’è forte sintonia”, Marino: “Date certezze a 133 famiglie”

Gela. Il completamento delle procedure di assunzione dei 133 lavoratori che adesso passano ad Impianti Srr, per il servizio rifiuti nei Comuni dell’ambito, è un risultato importante, secondo il presidente della Srr4 Vincenzo Marino. “Tra Impianti ed Srr4 ci sono sinergia e operatività. Siamo soddisfatti di questo percorso che ha portato alla stabilizzazione delle prime 133 risorse tra i cantieri delle cinque terre e di una parte degli operatori di Timpazzo – dice Marino – alla soddisfazione si aggiunge il riconoscimento dei meriti in capo alla Srr4 che ha sposato in pieno la clausola sociale, facendo avverare il sogno di molte famiglie per la sicurezza di un lavoro a tempo indeterminato in una pubblica società. Non ci siamo mai tirati indietro, sia come presidente sia insieme a tutto il cda della Srr4”.