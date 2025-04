Traffico di droga in città, contatti con la Calabria: per gli imputati fissata l’udienza preliminare

Gela. Tra i contatti per la droga ci sarebbero stati anche quelli che portavano in Calabria. Dopo la chiusura delle indagini, è stata fissata l’udienza preliminare per i coinvolti in un’inchiesta che lo scorso anno fece scattare arresti eseguiti dai carabinieri, coordinati dai pm della Dda di Caltanissetta. Ad essere monitorato fu principalmente Crocifisso Di Gennaro, tra le figure principali, secondo gli inquirenti, pure nell’inchiesta antimafia “Ianus”. Attività commerciali avviate in città sarebbero servite, stando alle contestazioni, a copertura del business principale, quello delle sostanze stupefacenti. In totale, furono venti gli indagati. La custodia cautelare in carcere venne applicata oltre che a Di Gennaro anche a Michael Nicholas Liardo, Emanuele Ferrigno, Mauro Di Francesco, Cristofer Schembri, Giuseppe Peritore, Arnaldo Peritore e Vincenzo Tilaro. Misure inoltre per Alessio Romano, Salvatore Di Nicola, Benito Peritore, Simone Gueli e Salvatore Noviziano.