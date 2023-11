Traffico di droga nell’inchiesta “Cruis”, asse con Palermo e Catania: verso conclusioni pm

Sono a processo Crocifisso Di Gennaro, Nicola Liardo, Francesco Barbagallo, Vincenzo Cannizzo, Manuel Ieva, Vincenzo Ieva, Monia Greco, Fail Menkai, Giovanni Barbieri, Salvatore Santagati, Antonino Santonocito, Almarin Tushja, Vincenzo Vella, Valentina Bellanti e Rosario Marchese (gli ultimi due rispondono solo dell’intestazione fittizia di un bar a Caposoprano). Nel corso dell’inchiesta “Cruis”, venne individuato l’omonimo locale, spesso usato come centro per piazzare la droga ai clienti. Il giro economico sarebbe stato ingente. Le difese, anche in fase di indagine, sostennero l’assenza di elementi precisi per collegare gli imputati allo spaccio di droga. I legali escludono che siano stati ricostruiti veri e propri passaggi di sostanze stupefacenti. Gli inquirenti concentrarono inizialmente l’attenzione su Di Gennaro e Liardo. Le prime attività investigative risalgono ad oltre dieci anni fa, poi sfociate nel blitz. Gli imputati sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Giacomo Ventura, Flavio Sinatra, Carmelo Tuccio, Cristina Alfieri, Davide Limoncello, Ivan Bellanti, Giovanna Zappulla e Walter Tesauro.