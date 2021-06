Traffico di reperti archeologici, in appello chiesta conferma delle condanne

Gela. In aula, davanti ai giudici della Corte d’appello di Caltanissetta, è stato sentito uno degli imputati, però assolto in primo grado. Nicolò Piero Cassarà fu coinvolto nell’inchiesta “Agorà”, su un presunto traffico di reperti archeologici, trafugati da siti locali, ma anche delle aree del ragusano e del catanese. Le accuse nei suoi confronti caddero e le difese degli altri imputati ne hanno chiesto l’esame in appello. Poi, è toccato alla procura generale, che ha comunque chiesto la conferma di tutte le condanne, emesse in primo grado dal collegio penale del tribunale di Gela. Quattro anni e tre mesi di reclusione per Simone Di Simone; tre anni e due mesi a Giuseppe Rapisarda; tre anni e un mese ad Orazio Pellegrino (accusato di essere l’esperto capace di stimare il valore dei pezzi); due anni ciascuno per Salvatore Cassisi, Nicola Santo Martines, Vincenzo Peritore e Mihaela Ionita; un anno e dieci mesi a Gaetano Di Simone e Vincenzo Cassisi; dieci mesi per Pasquale Messina; cinque mesi (con pena sospesa) a Giuseppe Cassarà; quattro mesi (con pena sospesa) ad Amedeo Tribuzio; tre mesi (sempre con pena sospesa) per Pietro Giannino. Tutte decisioni che per la procura generale vanno confermate. In base alle contestazioni, gli accusati sarebbero stati consapevoli del valore dei reperti archeologici e avrebbero partecipato ad operazioni di scavo clandestine. I reperti trafugati sarebbero poi stati immessi in una sorta di mercato nero. Tutte contestazioni che in primo grado furono respinte dalle difese, che hanno impugnato le condanne.