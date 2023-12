Traffico internazionale di reperti archeologici, Mondello si difende: ha escluso un coinvolgimento

Gela. Si è difeso, rilasciando dichiarazioni spontanee. Il sessantacinquenne Rocco Mondello è stato coinvolto nell’inchiesta “Demetra”. I carabinieri e la procura di Caltanissetta hanno ricostruito l’esistenza di un presunto traffico internazionale di reperti archeologici. In base alle contestazioni, Mondello (difeso dal legale Angelo Cafà) ne avrebbe fatto parte. Da tempo risiede in Germania, insieme alla famiglia. In aula, davanti al collegio penale del tribunale nisseno, ha voluto chiarire la sua posizione. Si è detto del tutto estraneo ai fatti che gli vengono attribuiti. Non avrebbe mai trafficato in reparti archeologici. Altri imputati li conobbe solo per ragioni lavorative. Una linea che la difesa ha sempre ribadito.