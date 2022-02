Tragedia a Licata, incidente stradale per un quindicenne: è morto

Il ragazzo, in sella al suo scooter, si era schiantato mercoledì sera contro un palo della pubblica illuminazione. Dopo un iniziale trasporto al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” è stato trasferito, in elisoccorso, all’ospedale “Villa Sofia” di Palermo dove è morto ieri per le gravi ferite riportate. I carabinieri stanno indagando sulle cause dell’incidente.