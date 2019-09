TRAGICO INCIDENTE IN F.1 AL GP DEL BELGIO, MUORE IL FRANCESE HUBERT

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Tragedia nella Formula 2. Il pilota francese Anthoine Hubert è morto a causa del terribile scontro nel quale è stato coinvolto durante gara 1 del Gran Premio del Belgio. “A seguito dell’incidente, avvenuto alle ore 17.07, la Fia si rammarica di comunicare che Anthoine Hubert è deceduto alle ore 18.35 per le gravi ferite riportate”: questo il comunicato emesso dalla Federazione internazionale dell’automobile. Nato a Lione il 22 settembre del 1996, Hubert aveva cominciato dai kart fino ad arrivare, quest’anno, in Formula 2 con il team britannico Arden International, vincendo anche due gare nella prima parte della stagione, a Montecarlo e Le Castellet. Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche l’americano Juan-Manuel Correa e il francese Giuliano Alesi. “Correa – informa la Fia – è in condizioni stabili ed è in cura presso l’ospedale di Liegi. Ulteriori informazioni sulle sue condizioni saranno fornite appena saranno disponibili. Alesi è stato visitato e dichiarato idoneo dai medici. La FIA sta fornendo il proprio supporto agli organizzatori dell’evento e alle autorità competenti e ha già avviato un’indagine sull’incidente”.

(ITALPRESS).