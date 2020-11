Trainito, “in vista del Natale bloccare pagamento delle strisce blu e del parcheggio”

Gela. Se le restrizioni anti-Covid dovessero essere allentate, su decisione del governo, allora saranno possibili maggiori spostamenti, anche in città. Il consigliere comunale Rosario Trainito anticipa una richiesta che sta per formulare al sindaco e all’amministrazione comunale. “Sono convinto che se ci sarà più possibilità di muoversi, anche per gli acquisti natalizi – spiega – almeno in questo breve lasso di tempo, bisognerà sospendere il pagamento delle strisce blu e degli stalli nel parcheggio Arena, agenvolando anche gli acquisti in centro storico. Si darà una boccata di ossigeno all’economia locale”.