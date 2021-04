Trainito, “nessun attacco a Greco civici mi accusano perchè hanno molto da nascondere”

Gela. Nessun attacco al sindaco Lucio Greco, ma anzi l’invito a fare in modo, che con l’emergenza sanitaria in atto ci sia molta più attenzione rivolta alle scuole e ai contagi che si sono susseguiti. Il presidente della commissione consiliare sanità Rosario Trainito è stato al centro di un duro affondo dei “civici” che appoggiano il sindaco, ma esclude che le sue posizioni sull’emergenza sanitaria abbiano uno sfondo politico o che siano finalizzati a delegittimare l’azione di Greco e degli assessori. “Hanno pregiudizi nei miei confronti. Se avessero letto bene le mie dichiarazioni e se avessero ascoltato con attenzione quanto ho affermato pubblicamente, avrebbero evitato di definirmi “opposizione mascherata da maggioranza che si limita a fare demagogia pura al fine di ottenere qualche like in più”. Ho specificato che le competenze sono di Asp. Ho chiesto che Asp – dice Trainito – potenzi il servizio Usca scolastico, che si esitino i tamponi sul territorio e anzi ho dichiarato che la responsabilità non è del sindaco”.