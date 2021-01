Trainito si allontana da Greco, lascia “Un’Altra Gela”: “In maggioranza da uomo libero”

Gela. Il gruppo consiliare della lista fondata dal sindaco Lucio Greco, proprio ad inizio 2021 perde un altro pezzo importante. Dopo l’addio dell’attuale esponente di “Libera-mente” Pierpaolo Grisanti, anche il presidente della commissione consiliare sanità Rosario Trainito lascia. Da tempo vicino all’area di Forza Italia, che a breve dovrebbe ufficializzare la guida in città del centrista Vincenzo Pepe, Trainito nel tempo ha più volte sollevato osservazioni, politicamente pesanti, su ciò che non lo ha mai convinto della linea amministrativa ma anche dell’azione del gruppo di “Un’Altra Gela”. Per ora, si dichiara indipendente, ma rimane in maggioranza. “Mio malgrado mi trovo costretto a lasciare questo gruppo consiliare, ormai al capolinea da diversi mesi, dichiarandomi indipendente. Diciamo che in questo gruppo i malumori sono nati fin da subito, non a caso chi mi ha preceduto, come il consigliere Grisanti che oggi ha formato “Libera-mente”, aveva già capito quello che sarebbe stato il futuro del gruppo consiliare. Un gruppo – dice Trainito – dove vige l’arroganza, dove c’è rifiuto totale di dialogo senza un motivo, forte anche dell’appoggio incondizionato del sindaco che ad oggi sta palesemente schierato solo da un lato. Inoltre, non amo il linguaggio scurrile ed intimidatorio a chiunque fosse riferito. Considerato il mio importante contributo per la vittoria finale di queste elezioni e forte del fatto di essere un uomo libero e di aver votato con scrupolo e coscienza tutti gli atti importanti per la città, rimango in maggioranza con una voce critica per la città e per tutti i cittadini”.