Transizione digitale in Comune, nominato Collura: dirigente scelto come Rtd

Gela. La scelta, come per altri settori, dai lavori pubblici all’ambiente, passando per lo sviluppo economico, è ricaduta nuovamente sull’architetto Antonino Collura, che è anche dirigente ad interim del settore informatica e telecomunicazioni del municipio. In piena crisi politica e senza giunta, il sindaco Lucio Greco ha scelto il dirigente, nominandolo responsabile per la transizione digitale del Comune. Collura dovrà occuparsi di tutte quelle procedure che riguardano lo sviluppo dei processi di digitalizzazione degli uffici comunali e delle relative prassi burocratiche. Greco ha ritenuto il suo profilo idoneo per l’attività da portare avanti. Il dirigente, tra le altre cose, è anche coordinatore dell’Autorità urbana, che si occupa del programma di finanziamento di “Agenda Urbana”.