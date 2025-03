Trapani, 30 casi di tumore scoperti in ritardo. Schifani “Inaccettabile”

PALERMO (ITALPRESS) – Ci sono 30 nuovi casi positivi sui circa 1000 referti istologici del 2024 di competenza dell’Asp di Trapani e refertati dopo il 5 marzo dal Policlinico di Palermo e dal Garibaldi di Catania a seguito del piano straordinario varato dalla Regione Sicilia. E’ quanto riporta il Giornale di Sicilia in edicola oggi.

Complessivamente, gli esami da refertare sono 3.300 di cui 1.405 campioni del 2024 e 1.908 del 2025, e secondo il cronoprogramma, entro dopodomani dovrebbero essere esitati tutti. Entro la stessa data, il presidente della Regione, Renato Schifani, dovrebbe ricevere la relazione degli ispettori inviati all’Asp dall’assessorato alla Salute.

“Seguo molto da vicino, insieme all’assessore Faraoni, la vicenda – assicura il governatore -. Gli accertamenti sono dolorosi, ma dovuti al popolo siciliano. La situazione dei ritardi negli esami istologici è inaccettabile. Stiamo parlando di un servizio essenziale per la salute dei cittadini e non possiamo permettere che inefficienze, negligenze o carenze organizzative mettano a rischio la diagnosi e le cure dei pazienti. Abbiamo già avviato un’indagine approfondita per accertare le responsabilità e individuare soluzioni immediate. La sanità deve garantire tempi certi e qualità nei servizi, e su questo saremo inflessibili – garantisce -. Ai cittadini dico che il nostro impegno è massimo per risolvere il problema in tempi brevissimi. Su vicende come queste ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità”.

