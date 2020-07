Trascinato dalle correnti con la canoa, recuperato a largo dalla Guardia costiera

Il salvataggio del malcapitato, un uomo di 27 anni, si è reso possibile grazie alla segnalazione del padre allarmato per averlo perso di vista in mare aperto nonostante il suo piccolo natante. Contattata la sala operativa della Capitaneria di porto, al Numero Blu 1530, (è attivo anche il seguente numero di telefono 0933/917755), sono iniziare le ricerche in mare che hanno consentito di avvistare il ventisettenne e riportarlo in terra ferma a bordo del battello veloce “GC B22”. Secondo i militari della Guardia costiera era a centinaia di metri dalla riva.