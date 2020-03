Trasferiti 3 dei 4 pazienti da Rianimazione, il prezzo per ospitare un centro Covid-19

Gela. C’è compostezza e rassegnazione tra i famigliari dei quattro pazienti ricoverati in Rianimazione anche dopo avere appreso del trasferimento dei loro cari presso l’ospedale “San Giovanni Di Dio” ad Agrigento. Devono lasciare spazio al nuovo centro Covid-19 che, per meglio gestire il contagio da Coronavirus, potrà contare di ulteriori quattro posti letto, di un triage dedicato al Pronto soccorso e, nei prossimi giorni, della riqualificata unità operativa di Malattie infettive. Si lavora alacremente per riqualificare e rendere operativo l’ospedale di via Palazzi all’emergenza che costringe tutti a casa. Un adeguamento attualmente possibile solo con alcune rinunce legate alla particolare situazione sanitaria.