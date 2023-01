Trasferta disastrosa per il Melfa’s Basket: finisce 99-77 per l’Orsa

Gela. Altra sconfitta per il Melfa’s Gela Basket. Contro l’Orsa Basket di Barcellona il risultato è di 99-77, con i padroni di casa che per poco mancano la tripla cifra. La scorsa partita contro l’Alfa Catania, persa all’overtime, aveva ridato fiducia ai giocatori di coach Bernardo per affrontare meglio il campionato, ma la gara contro l’Orsa Basket non è andata come sperava la società. La squadra rimane ancorata all’ultimo posto con zero vittorie.