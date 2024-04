Trasparenza negli appalti e contro il rischio corruzione, Impianti Srr approva patto di integrità

Gela. Un argine ad eventuali condotte illecite o a interferenze corruttive nelle gare d’appalto e più in generale nel rapporto tra Impianti Srr e le aziende che operano su commessa. E’ stato approvato il patto di integrità che pone una serie di obblighi in capo alla stessa Impianti e alle società che si aggiudicano appalti o servizi. L’amministratore dell’in house, l’ingegnere Giovanna Picone, ha messo la firma sul provvedimento che dà il via libera al patto, definito e presentato dal responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza, l’avvocato Federica Casisi. Sono riportate diverse disposizioni, tese a porre obblighi precisi, pure nel caso ci siano dubbi o sospetti su condotte non in linea da parte di aziende o di funzionari e operatori della stazione appaltante e più in generale della società in house che gestisce la piattaforma integrata di Timpazzo e il sevizio rifiuti. Il patto è stato autorizzato e approvato in una fase sicuramente molto convulsa. Con le amministrative di inizio giugno che si avvicinano a passi sempre più lesti, continua a ripetersi il tema dei possibili rapporti tra la società del ciclo dei rifiuti e la politica attiva.