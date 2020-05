“Trasparenza su progetti”, “Unità siciliana”: “Fermi Largo San Biagio e piazza Mattei”

Gela. Gli adeguamenti tecnici ancora da effettuare su progetti già finanziati, il personale che manca, ma anche tanti interventi rimasti senza esito. Nello scontro a distanza tra i vertici locali di “Unità siciliana” e l’assessore ai lavori pubblici Ivan Liardi sono ancora molti i punti che non tornano, almeno secondo ex assessori come Flavio Di Francesco e Francesco Salinitro, ora riferimenti locali di “Unità siciliana”. Pochi giorni fa, sulla scorta di quanto riportato da questa testata, si erano detti molto preoccupati dal fatto che diversi progetti del “Patto per il Sud”, già finanziati, mancassero dell’adeguamento ai criteri minimi ambientali, previsti dalla normativa in materia entrata in vigore a novembre di tre anni fa, proprio quando i due ex assessori lasciarono Palazzo di Città. “Prendiamo atto dell’ipersensibilità dell’assessore sulle criticità rilevate che riguardano il Comune, ma per quelle che riguardano la Regione si astenga e piuttosto compartecipi alla protesta. L’assessore e la giunta dovrebbero preoccuparsi non soltanto di verificare lo stato degli adempimenti, ma dovrebbero agire di concerto per porvi rimedio – dicono i vertici di “Unità siciliana” – ricordiamo che gli adempimenti tecnici sui progetti non sono una competenza politica, ma degli uffici. Alla politica competono però la gestione e il buon fine dell’azione amministrativa. Abbiamo sollecitato ripetutamente l’amministrazione comunale a prendere atto della grave insufficienza di risorse umane della quale soffre il Comune e a verificare, oggi che il patto di stabilità è sospeso, la fattibilità di bandi per assumere nuovo personale qualificato e avviare corsi di formazione e aggiornamento. Siamo critici, fortemente critici, sul modo di operare di questa giunta, ma siamo sempre propositivi e lo siamo ancora oggi accettando l’invito dell’assessore ad un confronto sui temi, ma per farlo occorre che l’amministrazione sia trasparente, che faccia conoscere ai cittadini lo stato dell’arte dei progetti, di tutti i progetti, il loro stato di avanzamento, le criticità rilevate, l’iter di gara e i prossimi cantieri in programma”.