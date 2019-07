Trasporto disabili a Borgo Manfria, chiusa convenzione da 76 mila euro con Aias

Gela. Le polemiche intorno al servizio di trasporto disabili verso i centri Aias di Borgo Manfria e Caltagirone non sono mancate dopo lo stop. Diversi utenti sono rimasti senza la possibilità di accedere alle attività di riabilitazione e otto famiglie attendono ancora che si sblocchi il trasporto verso il centro calatino. La gara, fino ad ora, non è stata assegnata, nonostante siano state presentate delle offerte, ritenute non congrue. La giunta, nel tentativo di sbloccare le attività, ha deciso di affidarsi a convenzioni con enti che già operano per conto di Asp. Un’opzione solo temporanea, in attesa che il servizio da oltre 700 mila euro possa essere assegnato tramite gara d’appalto. I tecnici del municipio, intanto, hanno disposto una prima copertura finanziaria per la convezione appena conclusa con Aias Gela. Quasi 76 mila euro, fino al prossimo settembre, per coprire il trasporto al centro di Borgo Manfria, gestito dalla stessa associazione. Sul provvedimento, sono state apposte le firme del dirigente e del funzionario che si occupa di seguire l’iter.