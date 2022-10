Trasporto disabili, Consulta: “Non si può approvare senza parere Commissione H”

Nella nota, invece, Aliotta richiama la normativa in materia e indica come “inderogabile” l’obbligo di un parere che viene regolamentato anche da Asp, nell’ambito del distretto socio-sanitario. Mercoledì, in aula, il numero legale è caduto proprio durante la discussione del regolamento, che dovrà essere nuovamente calendata. La Consulta per la disabilità si era già espressa in modo fortemente critico sui contenuti del regolamento, considerato “illegittimo”.