Trasporto disabili fermo, Capici: “Verifica su eventuale incompatibilità dei dirigenti”

Intanto, grazie ad una convenzione tampone è stato ripristinato, almeno fino al 30 settembre, il trasporto per i 130 pazienti che usufruiscono dei servizi assistenziali presso l’Aias di contrada Borgo Manfria, diretta da Anna Maria Longo. Non si è invece risolta la questione per gli otto pazienti speciali che adesso, a causa delle assenze accumulate, rischiano di essere cancellati dalla struttura Aias di Caltagirone. L’avvocato Paolo Capici punta l’indice contro i dirigenti del Comune mentre i genitori degli assistiti lunedì mattina minacciano di occupare il settore Servizi sociali. Capici avrebbe già presentato una diffida per chiedere al sindaco Lucio Greco di valutare se ci siano dirigenti comune incompatibili da un punto di vista oggettivo e soggettivo, sollecitandone, in caso affermativo, di spostarli verso altre ripartizioni.