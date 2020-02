Trasporto disabili fermo, Consulta diffida Comune: Aliotta, “grave violazione di legge”

Gela. Con il trasporto disabili nei centri Aias di Gela e Caltagirone sospeso, la Consulta delle associazioni ha deciso di diffidare il Comune, informando anche il prefetto e la procura. Il presidente Livio Aliotta parla di un servizio obbligatorio per legge, che è sospeso però perché la gara non è stata assegnata. La Consulta dà quattro giorni di tempo per la riattivazione. “Configurandosi diversamente – si legge nella diffida – non solo una grave violazione di legge tale da determinare il rischio serio e concreto che l’ente comunale possa essere costretto a risarcire i danni subiti e subendi dagli utenti, ma altresì una condotta penalmente rilevante”.