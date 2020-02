Trasporto disabili, gara non aggiudicata: l’unica offerta è stata esclusa

Dopo la forte protesta dei familiari di tanti assistiti dell’Aias, ritrovatisi senza servizio di trasporto (seppur obbligatorio per legge), la giunta ha previsto un rimborso per coprire le spese che verranno effettuate servendosi dei mezzi di associazioni abilitate o di quelli privati. Una soluzione tampone per arginare la protesta, ma per arrivare all’aggiudicazione della gara i tempi potrebbero essere ancora molto lunghi.