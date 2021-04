Trasporto disabili, Ugl: “Nessuna garanzia dal consiglio comunale, intervenga prefetto”

Gela. Il consiglio monotematico di ieri, tutto incentrato sul futuro del trasporto disabili, non ha convinto i vertici sindacali dell’Ugl. Rimangono i grossi punti interrogativi sul futuro dei lavoratori che si occupano del servizio per conto di Aias, che già dai primi giorni di maggio rimarranno senza occupazione, dato che l’associazione ha più volte comunicato che non proseguirà le attività di trasporto. Il segretario confederale Andrea Alario e i responsabili delle sigle del settore, Biagio Tuzzetti, Sebastiano Granieri e Francesco Tilaro, ritengono ancora necessario l’intervento della prefettura di Caltanissetta. Per dodici lavoratori di Aias sarà infatti un Primo maggio segnato. Secondo l’Ugl, da Palazzo di Città non sono arrivare “assunzioni di responsabilità” verso i lavoratori che non avranno più occupazione. “Le famiglie e i lavoratori di certo non festeggeranno questo Primo maggio”, aggiungono i vertici Ugl. Proprio il sindacato, a questo punto, vuol farsi carico dell’emergenza occupazionale che sta per manifestarsi all’Aias.