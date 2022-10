Trasporto disabili, Aias ferma servizio: “Insostenibile, vittime dello scontro politico”

Gela. Mentre la politica litiga sull’approvazione di un atto meramente tecnico, trasformato per interessi di bottega in terreno di scontro politico, i diversamente abili che usufruivano del trasporto verso i centri convenzionati per le loro necessarie terapie quotidiane restano a piedi. Da stamattina infatti l’Aias, che da 46 anni ininterrottamente eroga un servizio di trasporto verso i centri riabilitativi di Borgo Manfria e Caltagirone, ha comunicato l’interruzione del servizio. Troppo farraginosi, secondo i responsabili, i meccanismi di recupero delle somme anticipate come previsto dal comune nell’avviso pubblico del febbraio 2020. Con questo sistema per l’Aias è praticamente impossibile riscuotere le somme anche a 6 o 8 mesi di distanz e il danno economico si fa più insostenibile ogni mese che passa. Stop al servizio dunque, una scelta sofferta e dolorosa.