Trasporto pubblico, Ast lascia: “Avviso per servizio provvisorio, lavoriamo alla gara pluriennale”

Gela. Ast è ai titoli di coda, per il servizio in città. A fine mese dovrebbe lasciare le attività, al culmine di una crisi aziendale che sta portando a ridurre la presenza in diversi Comuni dell’isola. A livello locale, il trasporto pubblico ha sempre patito. L’amministrazione comunale sta comunque lavorando per soluzioni alternative. Nel breve periodo, come conferma l’assessore Simone Morgana, “si procederà con un avviso per un affidamento solo provvisorio, che permetterà di dare continuità al servizio”. Sarà la tappa intermedia, in attesa di espletare una procedura pluriennale, con l’assegnazione all’azienda che sarà individuata sulla base delle valutazioni e dei requisiti degli atti di gara. “Per la gara pluriennale faremo a breve un passaggio in consiglio comunale – spiega Morgana – stiamo iniziando le procedure “.