Trasporto pubblico si cambia, via Ast: “Avviso per un servizio finalmente efficiente”

Gela. Dall’1 aprile cambierà il trasporto pubblico urbano su strada. Questa mattina, il sindaco Terenziano Di Stefano, l’assessore alla Polizia Municipale e Trasporti, Simone Morgana e i capigruppo consiliari hanno illustrato le modalità del nuovo piano trasporti. L’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso per la concessione del servizio per 24 mesi. Il 31 marzo, l’Ast lascerà totalmente il servizio di trasporto urbano. “Abbiamo ricalcato il vecchio contratto di servizio – ha spiegato Morgana – che prevedeva 8 linee urbane e con una percorrenza annua minima prevista di 388.745,40 km. Adesso sono soltanto due linee attive, con zone totalmente scoperte. Abbiamo chiesto mezzi efficienti e sostenibili dal punto di vista ambientale”.

La Regione ha garantito un corrispettivo per due anni di € 1.703.298,13. Per partecipare alla procedura occorre presentare i relativi documenti entro il 18 marzo 2025. Intanto, il Comune sta lavorando al bando di gara europeo per un affidamento settennale. “Stiamo pensando – hanno aggiunto il Sindaco e l’assessore Morgana – di prevedere corse anche per il Lungomare o per raggiungere la Raffineria, così come un numero maggiore di corse per il cimitero Farello. E’ necessaria una navetta che possa trasferire avventori o turisti per visitare le nostre strutture archeologiche e museali. Intanto partiamo dal fatto che il servizio non dovrà essere interrotto e ripristinate 8 linee, come da contratto di servizi”.