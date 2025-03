Tratta ferroviaria Gela-Siracusa, Regione: “Cancellazioni per problemi tecnici e lavori”

L’installazione della nuova tecnologia su complessivi 380 km di linee, di cui 256 km in territorio siracusano e 124 km in territorio agrigentino, rappresenta un investimento significativo di circa 225 milioni di euro, finanziato attraverso i fondi del Pnrr. L’assessorato spiega che questo progetto innovativo, fondamentale per il miglioramento della qualità del servizio ferroviario, contribuirà a una gestione più sicura ed efficiente della circolazione, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per i passeggeri e migliorare la regolarità dei servizi. L’assessorato, infine, ringrazia i cittadini e i pendolari per la pazienza e la comprensione dimostrate durante questo periodo di lavori. Siamo impegnati in stretta collaborazione con Rfi per risolvere tempestivamente i problemi tecnici e a garantire il ripristino della regolarità del servizio, con l’obiettivo di offrire un sistema di trasporti sempre più efficiente, sicuro e moderno.