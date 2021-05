“Trattati come animali”, proteste e code per i vaccini: i carabinieri all’ex mattatoio

Gela. I vertici Asp, nel corso della seduta monotematica del consiglio comunale sull’emergenza sanitaria, hanno parlato di una situazione sotto controllo e di ritardi che non ci sono, neanche per la fase vaccinale. Quanto è accaduto negli ultimi due giorni all’ex mattatoio, invece, conferma tutti i dubbi su una gestione assai carente. Sia ieri che oggi, proteste, code infinite e addirittura utenti, che erano in attesa del vaccino, costretti a ritornare indietro, senza la somministrazione. “Siamo all’età della pietra, è una vergogna”, spiegano alcuni utenti che, già dalle sei del mattino di oggi, con la prenotazione effettuata, si sono nuovamente messi in attesa all’ex mattatoio. Alle otto, erano oltre duecento, in attesa sotto il sole e con un unico medico. Rabbia e tensione sono salite alle stelle ed è stato necessario l’intervento dei carabinieri. Una totale disorganizzazione, mentre c’è chi fa notare che tanti gelesi continuano a preferire la vicina Vittoria, dove con o senza prenotazione, si riesce ad ottenere la vaccinazione nell’arco di pochi minuti.