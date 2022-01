“Tratto della Due Castelli dissestato”, “Unità Siciliana”: “Intervenga prefetto”

“Ne disconosce la proprietà il Libero Consorzio di Caltanissetta, già Provincia regionale di Caltanissetta, che ferma la sua manutenzione agli incroci, mentre i Comuni di Gela e Butera, probabilmente, non sanno o fanno finta di non sapere che il loro territorio è attraversato da quella strada. Chi ha la ventura di attraversarla per necessità – dicono gli esponenti di “Unità siciliana” – oltre alle imprecazioni, alla messa a dura prova di gomme, semiassi, braccetti, marmitte e coppe, dei propri automezzi, è costretto a fare una vera e propria gincana con l’invasione della corsia opposta per scansare le buche più profonde. Praticamente, in quel tratto il codice della strada è impossibile rispettarlo e, quindi, di fatto è sospeso. Riteniamo che tutto questo sia scandaloso ed è inaccettabile il comportamento delle pubbliche amministrazioni che dovrebbero curare la strada”.