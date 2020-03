Trattore rubato nelle campagne di Vittoria, due arresti: fermati in contrada Zai

Gela. Avrebbero rubato un trattore da una proprietà agricola del vittoriese, in contrada Macchione. I carabinieri hanno individuato e fermato il quarantaseienne Carmelo Gastrucci e il quarantatreenne Raimondo Drogo. Sabato scorso, i militari, in borghese, erano impegnati in controlli e si sono accorti della presenza del mezzo, trainato usando un’automobile, e dei due indagati, che hanno precedenti penali. Avrebbero tentato di non dare nell’occhio, fermandosi nei pressi di un terreno in contrada Zai. Sono stati raggiunti e arrestati. Non avrebbero fornito giustificazioni convincenti e avviando le verifiche i carabinieri sono risaliti al furto subito dal proprietario del mezzo, portato via dalla sua rimessa. Davanti al gip, difesi dagli avvocati Francesco Enia e Nicoletta Cauchi, gli arrestati hanno spiegato di aver trovato il trattore lungo la strada per Licata, dove si stavano recando a caricare frutta, da rivendere in città. I carabinieri però hanno anche sequestrato arnesi da scasso ed è emerso che la rimessa di contrada Macchione era stata forzata.