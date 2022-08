“Tre ambulanze in città, rassicurazioni anche su medici”, vertice: “Elipista passa al Comune”

Gela. Ambulanze ed elisoccorso, due emergenze che si protraggono da tempo. Questa mattina, dopo le tante polemiche dovute ad un servizio ridotto in città, si è svolto l’incontro palermitano all’assessorato regionale alla sanità e ad attendere il sindaco Lucio Greco, il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito e il presidente della commissione sanità Rosario Trainito c’era il funzionario Alessandro D’Acquisto. Per il Sues 118 regionale, erano presenti il vicepresidente regionale Pietro Marchetta ed il responsabile della sala operativa Marco Palmeri. Per la centrale operativa del 118

Caltanissetta c’era, invece, il dottor Giuseppe Misuraca. Presenti i vertici dell’Asp di Caltanissetta, il direttore generale Alessandro Caltagirone e il direttore amministrativo Salvatore Iacolino. “Il problema dell’ambulanza è stato praticamente risolto – fa sapere il sindaco Greco – perché a partire dalle ore 14 di oggi ne sono operative tre, grazie a sei autisti che si sposteranno da Niscemi per operare nel nostro territorio. Il loro sarà un impegno transitorio perché a breve, il 6 settembre, terminerà un corso di specializzazione proprio per autisti di ambulanze, per cui avremo disponibile nuovo personale. Inoltre, abbiamo portato sul tavolo dell’assessorato l’impellente esigenza di un provvedimento immediato per garantire la presenza costante di almeno un’ambulanza medicalizzata in città, in attesa di un provvedimento definitivo che passa attraverso la dotazione organica di tre medici fissi e anche in questo caso abbiamo avuto ampie rassicurazioni circa il fatto che l’iter stia procedendo speditamente”.