Gela. Si è disputato domenica il secondo gran premio di tiro al volo al tav ilva Taranto. I tiratori del tav “Trinacria” hanno fatto un’ottima prova anche a livello nazionale, portando a casa tre medaglie per la seconda volta di fila. Secondo posto nella categoria Eccellenza per Maganuco Orazio Alberto, terzo posto nella categoria seconda per Francesco Infurna e medaglia d’oro per il giovanissimo Matteo d’Amico, piazzatosi sul gradino più alto del podio nella categoria terza ad appena 15 anni.