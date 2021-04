Tre multe in due giorni per la Ztl ma è autorizzato: Savasta, “ho il pass per disabili”

Gela. Oltre al danno la beffa. Rosario Savasta, disabile in possesso di autorizzazione da parte dei vigili urbani a transitare con la propria auto in corso Vittorio Emanuele, è stato multato tre volte in due giorni per avere violato la Ztl. Tre sanzioni da 71 euro a testa, che ovviamente Rosario Savasta non pagherà poichè si tratta di un evidente errore. Le multe saranno probabilmente annullate ma i disagi rimangono perchè un cittadino è costretto a perdere ore per rimediare ad un errore commesso forse per leggerezza.