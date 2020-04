Tre niscemesi fermati a Palagonia, uno di loro aveva una dose di eroina

Palagonia. Tre niscemesi sono stati denunciati dai carabinieri della Stazione di Palagonia per falsa attestazione in autocertificazione. Sono tre uomini rispettivamente di 31, 45 e 51 anni i quali, controllati a bordo di un’autovettura, hanno dichiarato di trovarsi in quel luogo proprio per prelevare il più anziano dei tre, circostanza però in breve smentita dai fatti.