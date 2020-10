Tre nuovi casi Covid in città, sette a Niscemi: controlli in locali e in zone a rischio

Gela. Tre nuovi casi di Covid in città. I pazienti sono in isolamento domiciliare. Il contagio continua ad evolvere con numeri ancora più allarmanti a Niscemi. Sono sette i positivi niscemesi accertati da Asp. Anche in questo caso sono tutti in isolamento domiciliare. Un paziente gelese ha invece lasciato il “Sant’Elia” di Caltanissetta e sarà sottoposto ad isolamento. E’ guarito clinicamente, ma non virologicamente.