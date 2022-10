Tre pazienti con disturbi psichici trasferiti in altre strutture, “Vittorio Emanuele” senza servizio

“Sono consapevole che poco o nulla cambierà ma che è nostro dovere farlo visto che i politici cittadini, surrogati dall’onorevole Mancuso, stanno zitti e permettono ancora oggi lo smantellamento di tutta la sanità locale. Non so che fine abbia fatto il comitato per la sanità locale mentre so solo che noi come Consulta, seppur considerati fantasmi, almeno da alcuni incapaci e arroganti pseudo-politici, continueremo a batterci perché in città ci sia una sanità dignitosa per tutti”, dice l’avvocato Capici.