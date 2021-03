Tre progetti per puntare ai 45 milioni del ministero, chiuso tavolo “Qualità abitare”

Sulla carta, il ministero potrebbe concedere finanziamenti complessivi per 45 milioni di euro, anche se spalmati in più intervalli di tempo. Si tratterebbe di 15 milioni per progetto. L’obiettivo non sembra così facile da raggiungere, ma qualche interlocuzione informale l’amministrazione comunale l’ha già avuta con uno dei funzionari ministeriali che si occupa di queste procedure. La “finestra” per inoltrare i progetti è già stata attivata e bisognerà trasmettere tutti gli elaborati entro i prossimi giorni. Potrebbero essere fondi molto importanti per riqualificare intere aree di un tessuto urbano che ancora oggi necessita di fare molti passi in avanti. Rispetto alle previsioni iniziali, non ci sarà un progetto per via Venezia, che invece gruppi politici come il Movimento cinquestelle pare attendessero, ma che probabilmente verrà riproposto per altri eventuali finanziamenti.