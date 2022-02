Tre quartieri, lungomare, piazza Russello e via Butera, ok ai progetti per cinque milioni

Gela. Ad inizio settimana, prima della partenza del sindaco Lucio Greco per il viaggio istituzionale a Roma, è stato il vice Terenziano Di Stefano a mettere sul tavolo dell’avvocato la road map dei progetti, per cercare di arrivare a nuovi finanziamenti. L’assessore e i tecnici comunali, infatti, hanno individuato progetti, già definiti, che adesso verranno trasmessi, con tutti i relativi allegati, agli uffici del Ministero dell’interno. Si punta ad un finanziamento, complessivo, da cinque milioni di euro. La giunta ha dato seguito all’iniziativa, approvando tutti i progetti e gli studi di fattibilità. I relativi lavori di manutenzione, soprattutto del manto stradale, sono destinati ad essere coperti da fondi ministeriali, attraverso quanto previsto da una disposizione della legge di bilancio. Come aveva preannunciato il vicesindaco Di Stefano, i fondi, se concessi dal ministero, permetteranno lavori di manutenzione sul lungomare Federico II di Svevia, nei quartieri Carrubbazza, San Giacomo e Baracche, in piazza Russello e nella zona di via Butera.