Tre titoli italiani per Salvatore Bianca ai campionati nazionali indoor

Gela. Tre titoli italiani per Salvatore Bianca ai campionati nazionali Fiespes – Fisdir che si sono svolti ad Ancona. Lo studente del liceo scientifico Elio Vittorini di Gela ha dominato in tre specialità, salto in lungo, salto in alto e nella staffetta 4×200 con la sua società di appartenenz,a Anthropos di Civitanova Marche.

Salvatore è allenato dal padre Massimo Bianca tra le strade di contrada Marchitello, nella speranza che finalmente si possa pensare ad un campo di atletica leggera