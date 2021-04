Tredici volontari in azione in via Cascino, raccolti rifiuti abbandonati da mesi

Gela. Una domenica in zona rossa trascorsa a raccogliere rifiuti in via Cascino. Con tanto di autorizzazione una dozzina di cittadini ha deciso di impegnare la domenica mattina a svolgere servizio sociale. Armati di guanti, rastrelli, sacchetti e mascherine, hanno deciso di ripulire di qualsiasi rifiuto che era stato volutamente gettato e abbandonato ai lati della carreggiata in via Cascino, nel tratto che conduce alla zona industriale.

I protagonisti di questa ennesima dimostrazione di sensibilità civica sono stati Renato Messina, Salvatore Murella, Gaetano Marino, Salvino Legname, Orazio Caruso, Vincenzo biundo, Nicola rinzivillo, Marco Greco, Emanuele Sacco, Emanuele Romano, Rosario Ferracane, Salvatore Terlati e Angelo Presti.